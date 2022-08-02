В Якутии состоялось заседание коллегии об итогах работы в 1 полугодии 2022 года

Отмечено, что органами прокуратуры пресечено более 32 тыс. нарушений закона, восстановлены права более 4,3 тыс. граждан. Выплачено порядка 33 млн. рублей задолженности по заработной плате, 160 гражданам выданы необходимые лекарства и средства реабилитации, обеспечена доступность 82 учреждений и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов. По требованию прокуратуры размер просроченной дебиторской задолженности за коммунальные услуги сокращен на 1 млрд 700 млн рублей. Оформлено в собственность более 6 тыс. бесхозяйных объектов газоснабжения. Погашена задолженность перед предпринимателями по исполненным контрактам на сумму 20,6 млн. рублей.

Начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по ДФО Андрей Мондохонов отметил, что ряд масштабных задач, в том числе социального характера, всё ещё остаётся неразрешенным.

Регион вновь столкнулся с природными стихиями – лесными пожарами и паводками. Отмечается недостаточная оперативность тушения пожаров, что требует консолидации всех сил и средств, особенно в отношении лесных пожаров, представляющих угрозу населенным пунктам. Следует обеспечить мониторинг и надзорное сопровождение целевого расходования выделяемых 2,5 млрд. бюджетных средств.

В сложившихся условиях поддержки предпринимателей необходимо пересмотреть подход к согласованию внеплановых проверок бизнеса, так как республика стала лидером по числу таких проверок среди регионов округа.

Среди приоритетных задач, требующих принятия дополнительных мер, также обозначены завершение строительства объектов в рамках национальных проектов, погашение долгов по оплате труда, снижение уровня безработицы, обеспечение доступности жилья, земельными участками многодетных семей, сокращение ветхих коммунальных сетей, аварийности на дорогах.

Рост числа особо тяжких преступлений обозначил остроту вопроса комплексной организации профилактики правонарушений и преступлений и повышения эффективности воздействия на данную проблему.

Дано поручение во взаимодействии с правоохранительным блоком сосредоточить внимание на противодействии экономической и коррупционной преступности, борьбе с организованной преступностью, работе по возмещению ущерба от уголовно наказуемых посягательств.

Механизмы решения данных проблем отражены в итоговом решении, исполнение которого поставлено на контроль.