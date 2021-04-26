В Якутии состоялись дополнительные выборы депутатов

SakhaLife.ru. В Якутии завершились дополнительные выборы депутатов в представительные органы муниципальных образований наслегов. В Усть-Алданском улусе в МО «Мюрюнский наслег» в округе №2 приняли участие 60,3% избирателей, победу одержала кандидат от Единой России Евгения МЕСТНИКОВА, набрав 48,6% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В МО «Ольтехский наслег» в округе №8 приняли участие 71,6% избирателей, избрана кандидат от Единой России Марфа АНДРОСОВА с 81,3% голосов избирателей. В Ленском районе в МО «Нюйский наслег» мандат депутата получила Лилия СОРОКИНА.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".

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