26.04.2021
12:43
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Политика

В Якутии состоялись дополнительные выборы депутатов

SakhaLife.ru.

В Якутии завершились дополнительные выборы депутатов в представительные органы муниципальных образований  наслегов.

В Усть-Алданском улусе в МО «Мюрюнский наслег» в округе №2 приняли участие 60,3% избирателей, победу одержала кандидат от Единой России Евгения МЕСТНИКОВА, набрав 48,6% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В МО «Ольтехский наслег» в округе №8 приняли участие 71,6% избирателей, избрана кандидат от Единой России Марфа АНДРОСОВА с 81,3% голосов избирателей.

В Ленском районе в МО «Нюйский наслег» мандат депутата получила Лилия СОРОКИНА.  

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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