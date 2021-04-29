В Якутии состоялась премьера первого детского национального балета «Сказочная долина»

К 75-летию со дня рождения основателя и первого директора колледжа Натальи Семеновны Посельской 28 апреля состоялась премьера первого якутского национального детского балета в двух действиях по мотивам якутской народной сказки «Учугэй Удьуйэн» и пьесы сказки И. Гоголева – Кындыл «Кыталыктар кырдаллара». Участие в балете принимают воспитанники Якутской балетной школы.

На премьере балета, которая состоялась на сцене Театра оперы и балета Якутии, с приветственным словом выступила заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина.

«Сегодня мы присутствуем при уникальном событии. На Дальнем Востоке такого еще не было, когда для реализации первого национального детского балета привлечены ученики и выпускники Якутской балетной школы, многие из них уже солисты нашего балета, оркестр Государственной филармонии, площадку предоставил Театр оперы и балета. Над спектаклем работала Екатерина Тайшина — одна из выпускниц училища. Прослеживается устойчивая связь поколений, то, что Наталья Посельская заложила много лет назад, сегодня дает результаты. Учащиеся Балетной школы занимают призовые места, одна из ярчайших учениц – студентка первого курса, внучка Посельской – Алисия Пак, которая завоевала гран-при регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2020». Композитором первого национального детского балета выступил уникальный человек — заслуженный деятель искусств Якутии, автор гимна Якутии, член Союза композиторов России Кирилл Герасимов», — отметила Марина Силина.

Спектакль «Сказочная долина» является совместным проектом Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских, Государственной филармонии РС (Я) им. Г. Кривошапко и Государственного театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева – Суорун Омоллоона.

Автор сценария и либретто кандидат искусствоведения Парасковья Заболоцкая. Композитор -заслуженный деятель искусств РС (Я) Кирилл Герасимов. Дирижер — заслуженный деятель искусств РС (Я) Наталья Базалева. Музыкальное сопровождение — симфонический оркестр «Symphonica ARTica». Балетмейстер заслуженная артистка РФ и РС (Я)Екатерина Тайшина. Художник — заслуженный деятель искусств РС (Я) Саргылана Иванова.

В роли Удаганки Харыстааны – Алисия Пак, лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов, внучка Н. С. Посельской. В партиях Учугэй Удьуйэн, Арылы Куо и Сээркээн Сэhэн — артисты балета, выпускники колледжа.