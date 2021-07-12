В Якутии состоялась онлайн-презентация цифровой экосистемы Россельхозбанка

В Якутии прошла онлайн-презентация цифровой экосистемы для предприятий АПК Свое Фермерство и её сервиса Свое Родное и. Мероприятие было организовано на площадке Якутского регионального филиала Россельхозбанк в формате видеоконференции.

В ВКС приняли участие более 100 человек, среди них представители фермерских хозяйств, агропредприятий, Министерства сельского хозяйства Якутии, агротехнологического университета и общественных организаций.

Открывая видеоконференцию, директор Якутского филиала банка Василий Тимофеев зачитал приветственное слово заместителя Председателя Правления Россельхозбанка Дениса Константинова, который отметил, что курс цифровизации взят на государственном уровне и в ближайшее время он будет основным вектором развития сельского хозяйства: «В Якутии за последний месяц число пользователей сервисов экосистемы возросло вдвое. На нашей платформе представлены известные в регионе продавцы агротехники, начато бронирование первых агротуров, публикуются резюме выпускников профильных вузов. Наша цель — сделать цифровые услуги доступными всем россиянам».

Сегодня пользователями экосистемы Свое Родное являются более 50 якутских производителей, которые представили на маркетплейсе свою уникальную продукцию. Кроме того, развивается агротуризм. Так, с начала июля в Якутии открыто бронирование первого агротура в туристическом комплексе «Белый мамонт».

«Россельхозбанк заинтересован максимально адаптировать настройки платформы экосистемы для АПК для развития бизнеса, чтобы использовать возможности цифровизации для продвижения продуктов, услуг, реализации сельхозпродукции, установления новых партнерских связей и укрепления взаимоотношений», — подчеркнул директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев.

Свое фермерство – это первая в мире цифровая экосистема для предприятий АПК. Здесь собраны все товары, услуги и сервисы агросектора, которые позволят автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы, вывести бизнес на новый уровень. Экосистема позволяет компаниям микро-, малого и среднего бизнеса сосредоточить свои усилия на производстве продукции.

Свое Родное — онлайн-площадка, или маркетплейс, для продажи натуральных продуктов. В ней любой фермер может зарегистрироваться, создать свой каталог продукции и продавать товары собственного производства, а также продвигать услуги агротуризма. Для фермерских хозяйств это отличная возможность реализовывать свои товары напрямую покупателям, без дополнительных наценок, делиться опытом сельских развлечений, предлагая клиентам экскурсии, дегустации и участие в ремесленных мастер-классах.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Генеральная лицензия Банка России №3349 от 12.08.2015 г. (бессрочная).