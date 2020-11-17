В Якутии состоится Ярмарка социальных проектов

В рамках Научно-практической онлайн-конференции «Инвестиции в раннее детство – основа будущего» и Межрегионального форума «За будущее России: современные вызовы и консолидация регионов», посвященного Десятилетию детства в России, 19 ноября 2020 г. состоится Ярмарка социальных проектов некоммерческих организаций и бизнес-компаний в сфере развития институтов детства.

Организаторами выступают Фонд «Семья для ребенка» и Целевой фонд будущих поколений РС(Я).

На площадке будут обсуждены актуальные вопросы развития некоммерческого сектора и бизнес компаний в сфере развития институтов детства, а также будут представлены социальные проекты некоммерческих и коммерческих организаций, реализующих свою деятельность в сфере защиты детства и предоставляющих услуги семьям и детям.

Экспертизу проектов проведут ведущие эксперты России по вопросам защиты детства Эльвира Гарифулина (г. Москва), руководитель программ Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, кандидат социологических наук, доцент МГППУ, и Александр Спивак (г. Москва), председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, член Совета министерства образования и науки РФ по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Свое участие на площадке подтвердили ведущие социально ориентированные некоммерческие организации и представители бизнес компаний. Будут представлены проекты с применением IT-технологий в обучении и воспитании детей дошкольного возраста, эффективные практики и технологии по социокультурной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью и ОВЗ, социальные технологии по социализации и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Представители АКБ «Алмазэргиэнбанка» АО поделятся опытом корпоративной социальной ответственности и корпоративного волонтерства в интересах детства.

Представленные на площадке социальные проекты получат экспертные комментарии для дальнейшего развития и продвижения на рынок услуг.

Приглашаем на Ярмарку социальных проектов некоммерческих организаций и бизнес компаний, которая состоится 19 ноября 2020 г., с 15.30 до 17.45 часов на онлайн-площадке ZOOM, ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/4889322411