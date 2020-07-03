03.07.2020
17:25
62
Судебная хроника
В Якутии состоится суд над владельцем кафе
Прокуратура Вилюйского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца кафе, в котором в июле прошлого года отравилось 17 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Все им поставлен диагноз — сальменеллез, двум несовершеннолетним также выставлен диагноз в виде бактериальной кишечной инфекции и острого гастроэнтерита.
Лабораторными испытаниями установлено, что в отобранных смывах в помещении кафе и образцах готовых блюд имеются бактерии группы кишечной палочки и бактерии рода «Salmonella», вода питьевая содержала общие колиморфные и термотолерантные колиморфные бактерии.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.07.2020
0
03.07.2020
16
03.07.2020
56
03.07.2020
179
03.07.2020
114
03.07.2020
524
03.07.2020
122
03.07.2020
110
03.07.2020
141
03.07.2020
328
03.07.2020
153
03.07.2020
741
03.07.2020
1110
03.07.2020
217
03.07.2020
200
03.07.2020
817
03.07.2020
1556
03.07.2020
625
03.07.2020
262
03.07.2020
542
03.07.2020
264
03.07.2020
218
03.07.2020
1042
03.07.2020
1175
03.07.2020
1010
03.07.2020
308
03.07.2020
372
03.07.2020
384
03.07.2020
582
03.07.2020
685
03.07.2020
794
02.07.2020
2280
02.07.2020
789
02.07.2020
2454
02.07.2020
486
02.07.2020
501
02.07.2020
493
02.07.2020
1334
02.07.2020
659
02.07.2020
748
02.07.2020
826
02.07.2020
560
02.07.2020
734
02.07.2020
652
02.07.2020
789
02.07.2020
563
02.07.2020
656
02.07.2020
1380
02.07.2020
3410
02.07.2020
579
02.07.2020
583
02.07.2020
469
02.07.2020
593
02.07.2020
625
ТОП НОВОСТИ
01.07.2020
12360
28.06.2020
7519
29.06.2020
6446
28.06.2020
6406
01.07.2020
5257
01.07.2020
5120
01.07.2020
5111
27.06.2020
5011
28.06.2020
4677