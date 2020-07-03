03.07.2020
17:25
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Судебная хроника

В Якутии состоится суд над владельцем кафе

Прокуратура Вилюйского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца кафе, в котором в июле прошлого года отравилось 17 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.

Все им поставлен диагноз — сальменеллез, двум несовершеннолетним также выставлен диагноз в виде бактериальной кишечной инфекции и острого гастроэнтерита.

Лабораторными испытаниями установлено, что в отобранных смывах в помещении кафе и образцах готовых блюд имеются бактерии группы кишечной палочки и бактерии рода «Salmonella», вода питьевая содержала общие колиморфные и термотолерантные колиморфные бактерии.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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