В Якутии состоится суд над владельцем кафе

Прокуратура Вилюйского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца кафе, в котором в июле прошлого года отравилось 17 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.

Все им поставлен диагноз — сальменеллез, двум несовершеннолетним также выставлен диагноз в виде бактериальной кишечной инфекции и острого гастроэнтерита.

Лабораторными испытаниями установлено, что в отобранных смывах в помещении кафе и образцах готовых блюд имеются бактерии группы кишечной палочки и бактерии рода «Salmonella», вода питьевая содержала общие колиморфные и термотолерантные колиморфные бактерии.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.