В Якутии состоится международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира»
III Международный конкурс исполнителей на хомусе «Хомусист-виртуоз мира», посвященный 100-летию образования ЯАССР, состоится 16-17 июня текущего года в г. Якутске. Такое решение принято на заседании у вице-премьера Сергея Местникова по вопросам подготовки и проведения мероприятия. Проект реализуется на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив страны. Как ранее отметил Глава Якутии Айсен Николаев, хомус является посредником сотрудничества, совместного творчества талантливых людей из разных уголков планеты. По предварительным данным, принять участие в конкурсе изъявили желание 14 зарубежных исполнителей, 19 человек из 10 регионов России и 9 якутских хомусистов. В составе жюри очно будут работать 3 представителя из других стран и один из Республики Татарстан. Как отметил вице-премьер Сергей Местников, для укрепления межкультурного сотрудничества Якутия заинтересована в расширении географии участников конкурса. Члены оргкомитета решили внести в Положение о конкурсе изменения, в частности допустить зарубежного участника к конкурсу в формате видеоконференцсвязи. Также внесены предложения в проект программы конкурса. В дни проведения конкурса состоится массовый флешмоб игры на хомусе (перфоманс) с участием муниципальных районов для охвата всей республики. Зрелищное мероприятие будет транслироваться на канале НВК «Саха» в режиме онлайн. Победители и члены жюри примут участие на Ысыахе Олонхо в Верхневилюйском улусе. Гала-концерт победителей конкурса-фестиваля пройдет 17 июня в Саха академическом театре. Сергей Местников поручил до конца недели внести на утверждение доработанные Положение и программу конкурса. Напомним, III Международный конкурс исполнителей на хомусе «Хомусист-виртуоз мира» должен был состоятся в ноябре прошлого года. В связи с пандемией его перенесли на лето 2022 года. Первый международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира» состоялся в 1991 году, второй — в 2011 году.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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