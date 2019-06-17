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В Якутии состоится международный семинар «Люди на мерзлотных ландшафтах»

В Якутии впервые проводится семинар  в рамках международного проекта «ICELAW», реализуемого Университетом Дюрхам (Великобритания) и Арктическим центром Лапландского университета (Финдляндия).

18-19 июня 2019 года в Чурапчинском улусе на базе Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта и Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интернат олимпийского резерва им. Д. П. Коркина при поддержке Администрации МО «Чурапчинский район» состоится международный семинар «Люди на мерзлотных ландшафтах» в рамках проекта «ICELAW», реализуемого Университетом Дюрхам, Великобритания.

Соорганизаторами семинара являются Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Министерство сельского хозяйства РС(Я), Арктический центр Лапландского университета (Финляндия), СВФУ им. М.К.Аммосова, ЧГИФКиС, ЯГСХА, АГИКИ, Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, МО «Чурапчинский улус (район)», Совет старейшин (Ытык Сүбэ) и общественные организации Республики Саха (Якутия).

Главным координатором проекта является Анна Штаммлер-Госсманн, профессор-исследователь Арктического центра Лапландского университета (Финляндия).

Программа семинара разработана совместно со специалистами международного проекта «ICELAW» (Переходящая и изменяющаяся окружающая среда, закон, человеческая среда и мир), реализуемого Университетом Дюрхам (Великобритания) и впервые проводится в Якутии. Она нацелена на объединение знаний и созидательной энергии специалистов различных наук о Земле и Человеке, а также  представителей местных сообществ для обсуждения следующих актуальных вопросов:

— защита и поиск подходов к решению задач деградации мерзлотных ландшафтов в местах жизнедеятельности людей; 

— исторические и природные связи освоения мерзлотных ландшафтов, риски и возможности антропогенной организации криоэкосистем Севера, гидрологические и строительные проблемы населенных пунктов при глобальном изменении климата.  

— разработка оптимальных режимов регулирования мерзлотных ландшафтов, стоков вод озер, рек, деградации среды обитания и разработка новых способов рекультивации нарушенных земель;

— воспитание экологической культуры населения в условиях глобального изменения мерзлотных ландшафтов; 

— обучения экологическому волонтерству по восстановлению нарушенных земель, спасения от наводнений, соблюдение чистоты рек и озер и защита мерзлотных ландшафтов на основе международной практики;

— стимулирования гражданской науки по мониторингу и обоснования локальных мер по упреждающей защите мерзлотных ландшафтов, рек, озер и аласов.

В течение двух дней участники программы ознакомятся с состоянием озер, рек, аласов, инфраструктуры, поселений, пастбищ в условиях быстро меняющихся климатических, гидросферных и социокультурных условий сельской жизни в Центральной Якутии. 

19 июня в работе международного семинара примут участие ученые-мерзлотоведы, экологи, социальные антропологи, гидрологи, экономисты, менеджеры, преподаватели высших учебных заведений, представители гражданской науки и общественных организаций и объединений. 

В качестве ведущих спикеров выступят Семен Илларионович Яковлев, первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия); Николай Степанович Афанасьев, заместитель министра сельского хозяйства РС(Я); Александр Николаевич Федоров, к.г.н., зам. директора по научной работе Института мерзлотоведения РАН; Семен Петрович Готовцев, к.г-м.н., зав. лаб. общей криологии Института мерзлотоведения РАН; Дария Ивановна Степанова, к.с-х н., доцент кафедры энергообеспечения инженерного факультета ЯГСХА и др.

После заседания будут организованы мастер-классы и групповая работа по экологическому волонтерству (А.Штаммлер-Госсманн,  Н.С.Гуринова, Степанова Д.И.)

По итогам семинара будет принята Резолюция в целях формирования нового видения сельского образа жизни в условиях деградации многолетней мерзлоты, наводнений, разработаны предложения органам власти по рекультивации нарушенных земель, мелиоративных работ и организации экологического волонтерства.

Семинар будет актуален и полезен для всех, кого беспокоит состояние наших аласов, рек, озер, поселений в результате деградации вечной мерзлоты, кто готов помочь родной земле излечить раны бездумного нарушения ее зеленого покрова, стать разумным хозяином родного дома, села, республики, планеты.

Источник: Сардаана Сыромятникова
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