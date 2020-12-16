В Якутии состоится конкурс на должность директора театра

Министерство культуры и духовного развития РС(Я) объявляет о начале конкурса на замещение вакантной должности директора автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Мирнинский театр».

Организация и проведение конкурса осуществляется учредителем – Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), к проведению и организации будет привлечено государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Высшая школа инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия)».

В числе требований к потенциальным кандидатам:

1) наличие высшего профессионального образования не ниже уровня специалитета, магистратуры (экономическое, юридическое, менеджмент, в сфере театрального искусства или иное образование с профессиональной переподготовкой по направлению программы «Государственное и муниципальное управление»);

2) наличие стажа работы на руководящих должностях не менее 5 лет или опыт работы в сфере театрального искусства, в том числе на руководящей должности, не менее 3 лет.

3) наличие знаний в соответствующей сфере деятельности;

4) отсутствие судимости.

Конкурс проводится в три этапа. Кандидаты пройдут: анкетирование, дистанционное тестирование, представят видео-презентацию, презентуют перед комиссией программу развития театра, а также примут участие в проблемно-аналитической игре.

Документы принимаются по адресу: 677011, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 30, Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), каб. 315, тел. 50-63-06, 50-63-17 и на электронный адрес StruchkovNV@sakha.gov.ru. Прием документов до второй половины января.

Официальный сайт конкурса – кадровый портал «Команда Республики Саха (Якутия) (Arctic Talents)» https://komanda.sakha.gov.ru/.

Отметим, что прошедшая ранее информация об объявлении Театром г.Мирный конкурса на должность художественного руководителя театра не является достоверной.

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