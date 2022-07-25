В Якутии состоится дальневосточный образовательный форум

С 6 по 8 августа 2022 года Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) при поддержке грантов Главы Республики Саха (Якутия) проведет первый Дальневосточный образовательный форум «Профориентация. Перезагрузка».

Приглашаем к участию руководителей образовательных организаций, педагогов, учителей, мастеров обучения и всех, кто заинтересован в профориентации.

Форум организован в целях создания условий для повышения уровня информированности специалистов, реализующих работу по профессиональной ориентации в образовательных организациях, обновления инструментария и создания единых методических рекомендаций с учетом социально-экономических и территориальных особенностей региона.

В программе форума визионерские лекции ведущих российских экспертов, различные мастер-классы, тренинги, а также деловая и культурно-развлекательная программы.

По результатам мероприятия все участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Участие в форуме бесплатное.

Для участия необходимо пройти регистрацию до 29 июля 2022 года (включительно) по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/62bd382fdae0f88fabcd73c1/. Программа форума и дополнительная информация будет направлена на указанную электронную почту.

Больше информации на сайте copp14.ru. По интересующим вопросам обращаться по телефону: 8(924)172-02-31, дирекция карьерной навигации ЦОПП Якутии.

Дорогие коллеги! Не упустите возможность стать частью масштабного дальневосточного форума «Профориентация. Перезагрузка». Давайте вместе сделаем шаг к трансформации профориентационной системы Якутии!