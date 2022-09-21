В Якутии сосед украл инструменты и лаки для маникюра, чтобы…

В дежурную часть полиции Намского района обратилась местная жительница с сообщением о краже набора профессиональных инструментов и лаков для создания маникюра. Общий материальный ущерб составил 33 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен ранее судимый за кражу 39-летний мужчина.

Как выяснилось, когда злоумышленник гостил у своей матери, в квартире сверху, где проживает заявительница, было шумно. На следующий день мужчина решил зайти к соседям с претензией, однако хозяев дома не оказалось. Тогда он воспользовался этим и, выломав замок входной двери, проник в чужое жилье, откуда похитил набор инструментов и лаков для маникюра. Чтобы отвести от себя подозрение, он спрятал похищенное в заброшенной кладовке. Однако, тайник был обнаружен полицейскими, похищенное изъято. По словам подозреваемого, набор инструментов он планировал подарить родственнице, которая профессионально занимается маникюром.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».