В Якутии соцвыплаты будут индексироваться ежегодно с 1 января
В Якутии утверждены порядок и срок индексации размеров отдельных видов социальных выплат
Для единого подхода по индексации постановлением правительства республики утверждены порядок и срок индексации размеров отдельных видов социальных выплат и денежного вознаграждения отдельным категориям граждан, осуществляемых за счёт средств государственного бюджета республики. Соответствующее решение принято 20 апреля на заседании регионального кабмина.
Министр труда и социального развития республики Елена Волкова, представляя проект постановления, отметила, что выплаты будут индексироваться ежегодно с 1 января очередного года исходя из прогнозного индекса потребительских цен на товары и услуги.
Согласно документу ежегодной индексации подлежат следующие выплаты:
— ежемесячная пожизненная доплата к пенсии инвалидам по зрению (абсолютно слепым);
— социальное пособие, дополнительные социальные выплаты; ежемесячные денежные выплаты ветеранам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, детям Великой Отечественной войны — гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Саха (Якутия) и родившимся с 3 сентября 1927 года по 31 декабря 1945 года;
— суммы предоставления социальной услуги в виде обеспечения бесплатными лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам врача;
— стоимость единого социального проездного билета;
— ежегодная денежная выплата на ребенка из многодетной семьи, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Республике Саха (Якутия) на приобретение комплекта школьной, спортивной и другой детской (подростковой) одежды;
— единовременная денежная выплата молодым семьям при рождении первого ребенка (усыновлении в возрасте до трех месяцев) для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов питания;
— единовременная денежная выплата многодетным и приемным семьям, имеющим 10 и более несовершеннолетних детей, для приобретения транспортного средства на основе социального контракта;
— единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на территории Республики Саха (Якутия);
— компенсационные выплаты на расходы, непосредственно связанные с содержанием и воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
— базовый (минимальный) размер средств для расчета ежемесячного денежного вознаграждения приемного родителя и патронатного воспитателя;
— ежемесячное денежное вознаграждение гражданину, осуществляющему уход за гражданином пожилого возраста, с которым заключен трехсторонний договор о создании приемной семьи.
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