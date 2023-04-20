В Якутии соцвыплаты будут индексироваться ежегодно с 1 января

В Якутии утверждены порядок и срок индексации размеров отдельных видов социальных выплат

Для единого подхода по индексации постановлением правительства республики утверждены порядок и срок индексации размеров отдельных видов социальных выплат и денежного вознаграждения отдельным категориям граждан, осуществляемых за счёт средств государственного бюджета республики. Соответствующее решение принято 20 апреля на заседании регионального кабмина.

Министр труда и социального развития республики Елена Волкова, представляя проект постановления, отметила, что выплаты будут индексироваться ежегодно с 1 января очередного года исходя из прогнозного индекса потребительских цен на товары и услуги.

Согласно документу ежегодной индексации подлежат следующие выплаты:

— ежемесячная пожизненная доплата к пенсии инвалидам по зрению (абсолютно слепым);

— социальное пособие, дополнительные социальные выплаты; ежемесячные денежные выплаты ветеранам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, детям Великой Отечественной войны — гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Саха (Якутия) и родившимся с 3 сентября 1927 года по 31 декабря 1945 года;

— суммы предоставления социальной услуги в виде обеспечения бесплатными лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам врача;

— стоимость единого социального проездного билета;

— ежегодная денежная выплата на ребенка из многодетной семьи, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Республике Саха (Якутия) на приобретение комплекта школьной, спортивной и другой детской (подростковой) одежды;

— единовременная денежная выплата молодым семьям при рождении первого ребенка (усыновлении в возрасте до трех месяцев) для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов питания;

— единовременная денежная выплата многодетным и приемным семьям, имеющим 10 и более несовершеннолетних детей, для приобретения транспортного средства на основе социального контракта;

— единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на территории Республики Саха (Якутия);

— компенсационные выплаты на расходы, непосредственно связанные с содержанием и воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна (попечителя), в приемной семье.

— базовый (минимальный) размер средств для расчета ежемесячного денежного вознаграждения приемного родителя и патронатного воспитателя;

— ежемесячное денежное вознаграждение гражданину, осуществляющему уход за гражданином пожилого возраста, с которым заключен трехсторонний договор о создании приемной семьи.