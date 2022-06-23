В Якутии собирают добровольцев для поисков пропавшего в прошлом году мужчины

В октябре прошлого года в Нерюнгри пропал Смирнов Дмитрий, поиски по горячим следам, к сожалению, не принесли результатов. Были осмотрены 20 га лесной зоны, опрошены десятки людей, по всем соцсетям была размещена ориентировка. Поиск был приостановлен в связи погодными условиями — сообщает телеграм-канал NeruInfo.

С момента обращения сына прошло более полугода. 8 месяцев родные не знают, где их муж и отец. Всё это время наш отряд и полиция не бездействовали, мы кропотливо собирали информацию, пересматривали видеозаписи с камер наблюдения, рассматривали различные варианты.

На этой неделе было принято решение возобновить поиск.

Уважаемые Нерюнгринцы! Так как предполагаемый район поиска очень большой, мы просим вашей помощи для прочесывания лесной зоны.

Сбор добровольцев в субботу — 25 июня — в 10 часов. Место сбора будет сообщено дополнительно за день до этого (в пятницу).

Регистрация добровольцев по телефону 89248729112.