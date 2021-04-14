В Якутии собирают деньги на восстановление Башни Манчаары

Исторический парк «Россия – Моя история» одними из первых передал средства на реконструкцию «Башни Манчаары». Сертификат на 10 тысяч рублей вручили лично руководителю Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия – Николаю МАКАРОВУ.

Объект культурного наследия «Башня Манчаары, XIX век» является одним из самых известных и ценных памятников истории и культуры нашей республики.

«В настоящее время здание находится в неудовлетворительном состоянии из-за того, что внутри прогнили некоторые конструкции. Также, когда Башню Манчаары переносили еще в давние времена, не был перенесен оклад здания и не было восстановлено покрытие крыши. Это привело к тому, что башня была видоизменена, она гораздо ниже, чем оригинальная, и у неё нет покрытия крыши» — сообщил Николай Макаров.

Уже в это воскресенье, 18 апреля с 15:00 на НВК «Саха» стартует телемарафон по сбору средств на восстановление объекта культурного наследия федерального значения. Передавая сертификат директор парка Дмитрий СОЛОВЬЕВ отметил:

«Восстановление исторической ценности является нашим долгом перед предками, проявлением уважения к ним. И во время телемарафона передавая даже не большие суммы каждый сможет приобщится в таком большом и важном деле».

Для реконструкции необходимо чуть более 2,5 млн рублей, работы по восстановлению начнутся уже летом и продляться до октября 2021 г. Приглашаем всех принять активное участие в телемарафоне «Наше наследие. Башня Манчаары».