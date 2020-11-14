14.11.2020
14:10
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Коронавирус

В Якутии снята часть ограничений

Деятельность учреждений дополнительного образования возобновляется сегодня, 14 ноября, передает телеканал «Якутия 24». Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. «Установить, что реализация программ дополнительного образования и спортивной подготовки осуществляется в очной форме и (или) в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в соответствии с законодательством РФ», — говорится в тексте указа.

Так, с соблюдением мер профилактики инфекционных болезней разрешена работа спортивных залов, легкоатлетических манежей, лыжных баз, ледовых дворцов и хоккейных кортов для тренировочных занятий по программам допобразования и спортивной подготовки. То же самое касается и центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» для сдачи нормативов.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-vozobnovlyayut-rabotu-s-14-noyabrya-v-yakutii

Фото: из архива SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия 24
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