В Якутии сняли руководителя за постоянные «завтраки»

В Булунском районе Якутии сняли руководителя учреждения за систематическую задержку оплаты по госконтрактам.

Прокуратура Булунского района провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательства на получение оплаты по исполненным контрактам.

Установлено, что одним из бюджетных учреждений района в период текущего года неоднократно допускались нарушения сроков оплаты по исполненным субъектами предпринимательства контрактам, подобные нарушения допущены вновь.

Прокуратура района внесла в связи с этим представление, а также возбудила в отношении руководителя учреждения дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершенное должностным лицом заказчика, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение). Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.

По результатам рассмотрения представления, имеющаяся задолженность перед субъектами предпринимательства погашена в полном объеме, постановлением суда должностное лицо дисквалифицировано сроком на 1 год и отстранено от исполнения своих должностных обязанностей.

Постановление суда вступило в законную силу