В Якутии снова выросло число заболевших коронавирусом

На 30 ноября в Якутии выявлено 62 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 43 случая, — Среднеколымский район – 4 случая, — Кобяйский район – 3 случая, — Таттинский, Хангаласский районы – по 2 случая, — Верхневилюйский, Горный, Жиганский, Мирнинский, Нюрбинский, Оймяконский, Сунтарский, Усть-Алданский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 549 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 656 739 тестов.

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