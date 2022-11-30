30.11.2022
09:00
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Коронавирус

В Якутии снова выросло число заболевших коронавирусом

На 30 ноября в Якутии выявлено 62 новых случая коронавирусной инфекции:

          — г. Якутск – 43 случая,

          — Среднеколымский район – 4 случая,

          — Кобяйский район – 3 случая,

          — Таттинский, Хангаласский районы – по 2 случая,     

          — Верхневилюйский, Горный, Жиганский, Мирнинский, Нюрбинский, Оймяконский,  Сунтарский, Усть-Алданский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 549 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 656 739 тестов.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/

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