В Якутии снова одевают маски — пока персонал

В Якутии персоналу магазинов и медицинских заведений рекомендовано носить маски

Сегодня на заседании оперштаба был отмечен рост заболеваемости ОРВИ в 23 районах и городе Якутске.

«Если вирус гриппа впервые лабораторно был подтверждён на 45-ой неделе 2022 года, то в последующем его удельный вес возрастал и на прошлой неделе достиг почти 26% от всех лабораторных исследований. Это грипп А(H1N1)2009, наиболее известный в народе как «свиной грипп». Кроме него на территории республики циркулируют вирусы негриппозной этиологии – парагриппа и метапневмовирусы», – проинформировала главный государственный санитарный врач республики.

За прошлую неделю превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ было отмечено в девяти улусах – Амгинском, Вилюйском, Горном, Ленском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Олёкминском, Сунтарском – и в городе Якутске.

Также оперштаб отметил рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Якутске и близлежащих районах республики. «Пока регистрируется омикрон, других субтипов коронавируса не находим. Но совершенно не стало бессимптомных форм ковида», – сказала Маргарита Игнатьева.

По итогам заседания принято решение руководителям предприятий торговли и других предприятий и организаций с массовым посещением людей рекомендовать ношение персоналом медицинских масок, сообщает тгк Yakutsk News