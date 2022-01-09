09.01.2022
10:34
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Коронавирус

В Якутии снова начинается рост коронавируса?

На сегодня, 09.01.2022 года, выявлено 82 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 35 случаев,

— Верхоянский район — 12 случаев,

— Среднеколымский район – 8 случаев,

— Мегино-Кангаласский район – 7 случаев,

— Нерюнгринский район – 6 случаев,

— Алданский, Амгинский, Мирнинский, Нюрбинский, Усть-Майский, Хангаласский районы — по 2 случая,

— Таттинский, Томпонский районы — по 1 случаю.

Напоминаем,

На 1 января 2022 года в Якутии выявлено 99 новых случаев коронавирусной инфекции.

На 2 января 2022 года — 96.

На 3 января 2022 года — 96.

На 4 января 2022 года — 70.

На 5 января 2022 года — 63.

На 6 января 2022 года — 73.

На 7 января 2022 года — 74.

На 8 января 2022 года — 76.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU по информации Оперштаба Якутии
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