В Якутии снова начинается рост коронавируса?

На сегодня, 09.01.2022 года, выявлено 82 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 35 случаев, — Верхоянский район — 12 случаев, — Среднеколымский район – 8 случаев, — Мегино-Кангаласский район – 7 случаев, — Нерюнгринский район – 6 случаев, — Алданский, Амгинский, Мирнинский, Нюрбинский, Усть-Майский, Хангаласский районы — по 2 случая, — Таттинский, Томпонский районы — по 1 случаю. Напоминаем, На 1 января 2022 года в Якутии выявлено 99 новых случаев коронавирусной инфекции. На 2 января 2022 года — 96. На 3 января 2022 года — 96. На 4 января 2022 года — 70. На 5 января 2022 года — 63. На 6 января 2022 года — 73. На 7 января 2022 года — 74. На 8 января 2022 года — 76.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU по информации Оперштаба Якутии

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