19.12.2021
10:44
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Коронавирус
В Якутии снизилось число заболевших коронавирусом
На 19.12.2021 г. выявлено 118 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 48 случаев,
- Алданский, Нерюнгринский районы — по 11 случаев,
- Мирнинский район – 8 случаев,
- Мегино-Кангаласский район – 5 случаев,
- Нюрбинский, Олекминский районы по 4 случая,
- Сунтарский район – 3 случая,
- Амгинский, Вилюйский, Намский, Оймяконский, Томпонский, Усть-Майский, Усть-Янский районы — по 2 случая,
- Верхоянский, Кобяйский, Ленский, Оленекский, Среднеколымский, Таттинский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский, Эвено-Бытантайский районы — по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3 343 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 782 556 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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