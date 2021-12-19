19.12.2021
10:44
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Коронавирус

В Якутии снизилось число заболевших коронавирусом

На 19.12.2021 г. выявлено 118 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 48 случаев,
  • Алданский, Нерюнгринский районы — по 11 случаев,
  • Мирнинский район – 8 случаев,
  • Мегино-Кангаласский район – 5 случаев,
  • Нюрбинский, Олекминский районы по 4 случая,
  • Сунтарский район – 3 случая,
  • Амгинский, Вилюйский, Намский, Оймяконский, Томпонский, Усть-Майский, Усть-Янский районы — по 2 случая,
  • Верхоянский, Кобяйский, Ленский, Оленекский, Среднеколымский, Таттинский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский, Эвено-Бытантайский районы — по 1 случаю.
    За сутки лабораториями республики проведено 3 343 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 782 556 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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