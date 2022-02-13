В Якутии снизилось число выздоравливающих от коронавируса

На 13.02.2022 г. выявлено 2 300 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 922 случая,

— Хангаласский район – 223 случая,

— Нерюнгринский район – 138 случаев,

— Мегино-Кангаласский район – 136 случаев,

— Алданский район – 132 случая,

— Намский район – 108 случаев,

— Мирнинский район – 106 случаев,

— Сунтарский район – 89 случаев,

— Нюрбинский район – 73 случая,

— Олекминский район – 53 случая,

— Таттинский район – 48 случаев,

— Вилюйский район – 45 случаев,

— Томпонский район – 39 случаев,

— Амгинский район – 36 случаев,

— Верхневилюйский район – 28 случаев,

— Чурапчинский район – 27 случаев,

— Кобяйский район – 17 случаев,

— Жиганский район – 15 случаев,

— Оймяконский район – 14 случаев,

— Анабарский район – 13 случаев,

— Усть-Алданский район – 12 случаев,

— Среднеколымский район – 10 случаев,

— Усть-Янский район – 6 случаев,

— Абыйский район – 4 случая,

— Горный, Ленский районы по 3 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 7 089 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 075 476 тестов.

За последние сутки госпитализировано 70 человек или 3,0% от общего количества выявленных случаев за сутки. На 13.02.2022 лечение в стационарах получают 6,4% больных, в амбулаторных условиях – 93,6%.

За сутки выздоровели 3 744 человека, накануне — 4 614.

Несмотря на большое количество случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания.

Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 585 743 человека (81,7% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 136 149 человек. Это 57,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкий темп ревакцинации: в Нерюнгринском (45,5%), Мегино – Кангаласском (46,9%), Алданском (47,7%), Оймяконском (48,0%), Мирнинском (53,7%), Горном (54,6%) районах и г. Якутске (49%). Необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

Волонтерами за сутки отработано 18 заявок. За сутки задействовано 25 волонтеров. Всего поступила 55 121 заявка.