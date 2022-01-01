В Якутии снизились налоги для предпринимателей

В Якутии с 1 января 2022 года начали действовать пониженные налоговые ставки для предпринимателей. Поправки в закон о налоговой политике Якутии внесены по законодательной инициативе главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА.

В республике будут сохранены действующие минимальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для налогоплательщиков, применявших в 2020 году единый налог на вменённый доход (ЕНВД).

Напомним, что в условиях новой коронавирусной инфекции с учетом роста тарифов на природный газ и электроэнергию для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по виду «обрабатывающие производства», налоговая ставка по УСН будет снижена с 3% до 1%.

Для налогоплательщиков, основной вид деятельности которых по состоянию на 1 марта 2020 года осуществляется в отраслях, включенных в перечень наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (утверждён постановлением Правительства РФ), ведущих деятельность на территории 1 группы МО (ГО «Город Якутск, городов Алдан, Ленск, Мирный, Нерюнгри), налоговая ставка по УСН – объект налогообложения «доходы» будет снижена с 6 до 5% на 2022 год. Также будет снижена налоговая ставка по УСН – объект налогообложения «доходы» за вычетом расходов с 10 до 7% на 2022 год.