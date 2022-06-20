В Якутии снизили ставку на газификацию дома до 11%

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО решил снизить ставку по кредитам на газификацию внутри участка до 11% годовых. Эта минимальная ставка доступна для собственников, чьи дома попадают в программу социальная газификация. Об этом сообщает Минпромгеологии республики.

Новая мера позволит увеличить спрос на целевой кредит, также позволит заемщикам сэкономить на строительстве внутренних газовых сетей и на покупке газового оборудования.

Напомним, что взять целевой кредит под 11% годовых могут пенсионеры и зарплатные клиенты при условии наличия «Карты жителя Якутии». Максимальная сумма кредита на газификацию жилого дома составит 500 000 рублей. При этом отметим, что для граждан, не входящих в вышеуказанные категории, ставка снижена до 12%.

«Снижение ставки – это следующий шаг к стабилизации рынка, к возможности создать комфортные условия для наших жителей. Якутия остается для страны крупным энергетическим регионом, поэтому для нас в приоритете обеспечить внутренние потребности и, в первую очередь, запросы наших граждан, семей, которые ждут прихода газа. Мы продолжим улучшать условия по нашему кредитному продукту, наращивать темпы газификации, сегодня мы идём с опережением наших ключевых показателей», — подчеркнул министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

На сегодня в Якутии разработано более 1 500 проектов и смет, подписано свыше 2 200 договоров с исполнением на текущий год. На днях республика получила высокую оценку по реализации президентской программы социальная газификация от компании «Газпром». К концу 2022 году планируется обеспечить газом не меньше 2 000 домовладений.