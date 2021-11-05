В Якутии снизилась заболеваемость коронавирусом

За последние недели в Якутии наблюдается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Причиной позитивных изменений явились дополнительные выходные дни, строгое соблюдение всех действующих ограничительных мер, в том числе обязательное введение QR-кодов при посещении торговых центров и предприятий сферы услуг. Об этом сообщили 5 ноября на очередном суженном заседании Республиканского оперштаба, проведённом под руководством главы Якутии Айсена Николаева.

По данным Управления Роспотребнадзора по РС (Я) рост заболеваемости за последние две недели составил чуть свыше 2%, тогда как ещё пару недель назад данный показатель достигал свыше 10%. Поэтому текущая эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в регионе, оценивается как стабильно тяжёлая.

Удалось снизить и количество тяжёлых больных, на сегодняшний день их 155. Вместе с тем тревогу вызывает достаточно большое количество людей, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, на сегодня их 43 человека.

По мнению главы региона для существенного преломления ситуации необходимо наращивать темпы вакцинации. «За последние недели прививочная кампания в республике начала показывать определённую положительную динамику, которую никоим образом нельзя снижать. В настоящее время по темпам вакцинации мы находимся на уровне 57-58% от взрослого населения, получивших первый компонент прививки. По данному показателю мы должны выйти на 80%», — подчеркнул Айсен Николаев.

Среди лидеров по темпам вакцинации названы Момский, Аллаиховский, Нижнеколымский районы. Например, Момский район преодолел планку по 80% взрослого населения, привитого первым компонентом вакцины. Аллаиховский и Нижнеколымский районы выполнили план на 70%. За последние недели увеличилось количество людей, получивших прививку и в столице региона – городе Якутске.

Но имеются и ряд районов, в которых темпы вакцинации ниже уровня 50%, это Кобяйский, Намский, Нерюнгринский и Чурапчинский районы.

Главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева сообщила, что если по итогам 41-й недели в регионе было привито 5,5 тыс. человек, то за 42-ю неделю эти показатели увеличены вдвое – привито 11 308 человек. А по итогам прошлой недели темпы прививочной кампании увеличены в три раза и достигли свыше 18 тыс. человек. Безусловно, на это повлияли нерабочие дни и введение QR-кодов. Постепенная стабилизация эпидситуации в регионе повлияла и на появление свободного коечного фонда, что позволяет надеяться на снижение нагрузки на систему здравоохранения.

По итогам совещания Айсен Николаев констатировал, что, несмотря на снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом, говорить о полной стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Оперативным штабам на местах необходимо не снижать контроля за ходом прививочной кампании от коронавирусной инфекции и соблюдением действующих ограничительных мер.