01.04.2022
16:26
147
Якутия
В Якутии снижают грузоподъемность автозимников
С 1 апреля текущего года в республике началось поэтапное снижение грузоподъемности на сезонных автомобильных дорогах с последующим их закрытием.
Сроки ограничения грузоподъемности автозимника могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий.
Источник: Управление автодорог РС(Я)
#В Якутии снижают грузоподъемность автозимников#республика саха (якутия)#управление автодорог РС (Я)#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.04.2022
75
01.04.2022
95
01.04.2022
230
01.04.2022
104
01.04.2022
150
01.04.2022
159
01.04.2022
145
01.04.2022
471
01.04.2022
234
01.04.2022
246
01.04.2022
463
01.04.2022
156
01.04.2022
414
01.04.2022
181
01.04.2022
404
01.04.2022
204
01.04.2022
961
01.04.2022
316
01.04.2022
444
01.04.2022
260
01.04.2022
692
01.04.2022
196
01.04.2022
432
01.04.2022
524
01.04.2022
313
01.04.2022
208
01.04.2022
310
01.04.2022
182
01.04.2022
148
01.04.2022
329
01.04.2022
537
01.04.2022
330
01.04.2022
286
01.04.2022
189
01.04.2022
3642
31.03.2022
579
31.03.2022
282
31.03.2022
927
31.03.2022
346
31.03.2022
659
31.03.2022
450
31.03.2022
380
31.03.2022
581
31.03.2022
235
31.03.2022
380
ТОП НОВОСТИ
30.03.2022
12566
29.03.2022
7331
28.03.2022
7035
30.03.2022
5277
28.03.2022
4773
27.03.2022
4325
27.03.2022
3922