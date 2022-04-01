01.04.2022
16:26
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Якутия

В Якутии снижают грузоподъемность автозимников

С 1 апреля текущего года в республике началось поэтапное снижение грузоподъемности на сезонных автомобильных дорогах с последующим их закрытием.

Сроки ограничения грузоподъемности автозимника могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. 

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Источник: Управление автодорог РС(Я)
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