В Якутии снижают грузоподъемность автозимников

С 1 апреля текущего года в республике началось поэтапное снижение грузоподъемности на сезонных автомобильных дорогах с последующим их закрытием.

Сроки ограничения грузоподъемности автозимника могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий.