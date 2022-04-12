В Якутии снижают грузоподъемность автозимников и ледовых переправ

Для обеспечения безопасности дорожного движения снижена грузоподъемность до 30 тонн на ледовых зимникахчерез реку Лену:12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена» и п. Кангалассы — с. Соттинцы.

Также с 11 апреля т.г. до 30 тонн ограничена грузоподъемность на зимнике п. Хандыга — п. Джебарики-Хая — уч. Охотский перевоз автодороги «Алдан».

В связи с погодными условиями, а также на основании фактической толщины льда ограничение грузоподъемности до 20 тонн установили на зимниках автодорог:

— «Умнас» на участках с. Улахан-Ан — гр. Олекминского района и гр. Хангаласского улуса — г. Олекминск;

— «Лючинская» на участке 510-й км а/д «Вилюй» — с. Мукучи — с. Кобяй;

— «Эдьигээн» 3 км через реку Вилюй;

— «Себян» на участке п. Батамай — с. Сегян-Кюель — с. Себян-Кюель;

— «Амга» на участке п. Усть-Мая — п. Эльдикан, а также ледовых зимниках через реку Алдан на 423 км в Усть-Майском районе и реку Амга на 196+822 км в Амгинском улусе.

До 15 тонн снижена грузоподъемность зимника автодороги «Белькачи» п. Усть-Мая — с. Усть-Миль — с. Белькачи в Усть-Майском и Алданском районах.