Благодаря выпадению осадков и слаженной работе МЧС, работников предприятий лесного хозяйства, местного населения в Якутии снижается количество лесных пожаров.

За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 37 природных пожаров на площади 58482 га: в зоне контроля 32 пожара и 5 пожаров в обслуживаемой зоне.

Если в зоне контроля вчера было 128 пожаров, то сегодня уже 111 на площади 880 тысяч гектаров.

По оперативным данным на 8.00 часов утра 13 августа на территории республики действуют 123 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 881 тыс. гектаров, из них площадь активного горения – 12 тыс. гектаров. Работы по тушению проводятся по 12 лесным пожарам, действующим на территории 7 муниципальных образований, из которых два локализованы в Сунтарском и Ленском районах.

На тушение пожаров задействованы 591 человек, 56 единиц техники. Лесные пожары патрулируют 9 воздушных судов на территории 9 муниципальных образований, на тушении работают 7 вертолетов, в том числе 2 борта МЧС.