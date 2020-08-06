В Якутии снимут фильм о поселке, затопленном в 1960-е годы

Документальный фильм о поселке Туой-Хайа, затопленном в 1960-е годы при строительстве Вилюйской гидроэлектростанции, снимают в Якутии. Авторы уже провели интервью с сотней бывших жителей поселка, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Ассоциации эвенков Мирнинского района «Осиктакан» («Звезда») Татьяну Юман.

Масштабная разработка алмазных месторождений в Мирнинском районе Якутии в середине XX века требовала большого количества электроэнергии, поэтому параллельно началось строительство Вилюйской ГЭС. Для создания Вилюйского водохранилища была затоплена часть территорий, в том числе поселок Туой-Хайа с населением в 500 человек. Жителей поселка переселили в другие села Мирнинского района.

«Тему поселка Туой-Хайа бывшие его жители периодически поднимают в местной прессе. Раньше этим занимались наши родители, теперь мы — те, кто уезжали из поселка детьми. Чтобы сохранить воспоминания старшего поколения, было решено создать документальный фильм, для которого участники проекта уже провели более 100 интервью с очевидцами тех событий. В августе команда займется досъемками, а потом приступит к монтажу», — сказала Юман.

Продолжительность фильма составит около 90 минут. Документальная лента сохранит воспоминания о выдающихся уроженцах поселка, таких как, например, серебряный призер Олимпийских игр 1976 года, борец Александр Иванов. В фильме будет отражена история поселка в годы Великой Отечественной войны, когда охотников Мирнинского района не брали на фронт, чтобы они продолжали заготавливать пушнину. В эти годы местные жители добывали исландский шпат — минерал, который использовался при производстве военной оптики.

Авторы проекта «История СССР: погружение в затонувший Туой-Хайа» через создание фильма планируют обратить внимание властей и общественности на проблемы, с которыми столкнулись переселенцы.