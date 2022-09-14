14.09.2022
20:52
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Культура

В Якутии снимут докфильм о «Моҕол ураһа»

Документальный фильм о «Моҕол ураһа» снимут в Якутии, сообщает тгк @yk24ru. Творческая группа «Күн оҕолоро» выиграла 3,1 млн рублей гранта Президентского фонда культурных инициатив. НКО планирует изучить историческое происхождение и предназначение урасы.

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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