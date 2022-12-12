В Якутии снимают сериал «Микрополис – Территория будущего»

На Форуме новаторства «Время пассионариев» в Якутске прошла презентация первого эпизода документального сериала «Микрополис – Территория будущего». Фильм расскажет о поселении нового типа, которое в наши дни строится на агломерации «дальневосточных гектаров» в Республике Саха (Якутия) при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Проект «Микрополис» реализуется в Горном районе Республики Саха (Якутия) в селе Марагас в 96 км от Якутска. По замыслу создателей, это будет самодостаточное автономное поселение с новым укладом сельской жизни, привлекательное для молодых семей и основанное на кооперации. В основе идеологии «Микрополиса» заложены такие ценности, как добрососедство, комфортность проживания, безопасность, разностороннее развитие личности, физическое и духовное здоровье и профессиональная самореализация на основе самодостаточной локальной экономики.

Директор АНО «Индустрия будущего» и руководитель проекта Иван Степанов рассказал, что сериал «Микрополис – Территория будущего» будет состоять из эпизодов продолжительностью от 20 до 40 минут с периодичностью выходов 1 раз в месяц. Премьера первой серии состоялась 9 декабря в рамках работы Форума новаторства. Авторы рассказали в ней о том, с чего началась реализация проекта, почему для создания первого «Микрополиса» было выбрано село Магарас, о планах работы на месяц, и ответили на часто задаваемые вопросы. Второй эпизод сериала будет показан в середине января 2023 г.

«Команда проекта снимает документальный сериал, в котором на ежемесячной основе будет рассказывать о ходе работ по созданию поселения «на гектарах», о том, что у нас получается, и что, возможно не получается. В сериале будут участвовать ключевые фигуры команды «Микрополиса», а также наши партнеры, среди которых – представители органов власти и профильных министерств, эксперты Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, урбанисты и архитекторы. Оператором и видеографом медиапроекта выступает основатель творческой платформы «Пространство» Алексей Павлов. Первый сезон сериала продлится до середины 2023 года. Надеемся, зрителям будет интересно – они узнают много нового про «Микрополис», и не только», — рассказал Иван Степанов.

КРДВ принимает участие в создании сериала как один из партнеров «Микрополиса». Напомним, в мае 2022 года было подписано четырехстороннее соглашение о взаимодействии между КРДВ, правительством Республики Саха (Якутия), администрацией Одунунского наслега и авторами «Микрополиса» АНО «Индустрия будущего». Тогда же была принята дорожная карта реализации проекта. Осенью 2022 года «Микрополис» был представлен на стенде Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики участникам Восточного экономического форума. Как институт развития региона, КРДВ оказывает проекту содействие в части получения мер поддержки в рамках программ «Гектар» и «Дальневосточная ипотека», консультирует по вопросам, связанным с обеспечением агломерации необходимой инфраструктурой и организации кооперативной деятельности.

Дорожная карта проекта «Микрополис» предусматривает его реализацию в три этапа в период до 2035 года. Первый этап – создание до конца 2025 года жилого микрорайона в границах села Магарас и пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и туризма. Второй этап (2026 — 2030 гг.) – образование поселения на 3 тыс. человек с базовой инфраструктурой и действующими производственным и бизнес-проектами в период. Третий этап (2031 г. — 2035 г.г.) – запуск всех объектов «Микрополиса» (жилые кварталы, современная социальная и инженерная инфраструктура, социальные и производственные объекты), рост количества резидентов от 5 до 10 тысяч человек с учетом жителей села Магарас, преобразование села в «Микрополис».

Сериал «Микрополис – Территория будущего» транслируется на площадках:

YouTube-канал «Микрополис — территория будущего»:

https://www.youtube.com/channel/UC2e2xqtFKiTjr1jbrpDk9gg

Rutube-канал «Микрополис — территория будущего»:

https://rutube.ru/channel/29381530/

Анонсы серий будут выходить на площадках проекта:

Телеграм:

https://t.me/micropolisfuture

Вконтакте:

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