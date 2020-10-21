В Якутии снимают Instagram–сериал

Как мы уже писали неоднократно, во время всемирной пандемии, у многих наших земляков открываются таланты или они занимаются теми делами, на которые раньше не было времени, не отстают от них и люди творческих профессий. Например, актёр Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина Дмитрий ЮРЧЕНКО снимает свой собственный сериал под названием «Батя», о чем и поведал в интервью для SakhaLife.

— Дмитрий, как Вам пришла идея сериала? С чего все началось?

— Она пришла достаточно спонтанно! Было лето, карантин, а мы люди творческие, хотели заняться чем — то.

И тут возникла идея снять про англичанина, приехавшего в Якутию и собиравшего грибы. То есть это был маленький скетч без определенного развития, я надел костюм, красный галстук, что было дома и случайно заехали на заброшенную военную базу.

Приехали и подумали — а давайте снимем историю человека, который попадает в мир апокалипсиса, начали снимать, затем появилась идея сюжета, решили озвучить, пришло название «Батя» и мы с моим коллегой Сергеем АЦЕГЕЙДА начали придумывать истории. Так вот практически из ничего, совершенно случайно родился наш сериал.

— Не раскрывая интриги сериала, расскажите немного про сюжет и героев «Бати».

— Сюжет рассказывает, как сын читает дневники своего отца. Он гулял с друзьями и неожиданно попадает в мир апокалипсиса, где никого и ничего нет. Фишка состоит в том, что дети хотят видеть своих родителей лучше, чем они есть, поэтому и отец выглядят презентабельно, одет с иголочки, но попадает во всякие странные парадоксальные случаи. Юмор сериала агрессивный, строится на сопоставлении какого-то абсурда.

Из героев у нас есть сын, батя, диктор и матя — таинственная героиня, она будет постепенно раскрываться и в подходящий момент приходит на помощь.

И хотел бы отметить, что любой подписчик моего Инстаграма может стать актёром нашего сериала, желающие мне пишут и если находим какую-то роль для них, то приглашаем на съёмки, получаем удовольствие без финансов, а просто снимаемся, делаем интересный инста-сериал.

— А всего сколько серий планируется?

— Сколько не смогу определенно ответить, так как работали вдвоём с Сергеем, а сейчас у нас появился автор, человек, отвечающий за 3Д-графику и мы придумали идею, что каждая серия это пародия на фильм и поскольку кинолент, которых можно спародировать очень много, и наш батя путешествует по многим мирам, то историй очень много! Но уверен, что будем его снимать, пока у нас не пропадёт интерес к этому сериалу, будем его снимать до следующего года, это точно, сейчас у нас сложности в съёмках, так как зима, холодно и карантин, поэтому они возможны только в помещениях и очень проблематично привязать сюжет под это, но мы работаем над ними и решаем их, у нас есть идея маленького сериала и комикса по Вселенной бати.

— Думаю, что сериал вызовет зрительский интерес, а где и когда можем увидеть сериал?

— Сериал выходит на моей странице в Инстаграм @Dimka_Molodes и на Ютуб по ссылке: https://m.youtube.com/channel/UC4a52u97TkYmnReEeyEFgWw