В Якутии снимается клип к проекту «Кындыкан»

С посёлка Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского улуса вернулась вторая экспедиция творческой группы «КЫНДЫКАН». На этот раз они снимали новый клип к музыкальному хиту якутского певца Субудай Айыы-Арчылаан Дьулустаан Уола — Kit Jah.

«Целью поездки стала работа над видеороликом к песне Kit Jah. Кадры там получились сумасшедшие. Мы своими глазам увидели как живут эвены — коренной малочисленный народ Севера, прониклись их культурой. Ведь Якутия это не только про народ Саха. Через такие грандиозные проекты как «КЫНДЫКАН» появилась возможность сохранения самобытного творчества народов нашей республики и популяризации по всему миру», — рассказал певец Евгений АРТАХИНОВ – MOSKILA.

Главной миссией проекта «Кындыкан» является объединение северных народов под собирательным образом персонажа, а также внимание к проблемам коренных малочисленных народов. В команду экспедиционеров влились фотограф Сергей ШАРИН, оператор Михаил МИХАЙЛЮК и координатор по правовым вопросам Ксения КОПЫРИНА. В рамках проекта участники команды пишут музыку, картины, делают фото- и видеоконтент в местах компактного проживания КМНС, также идет работа над созданием видеоигры, мультфильма и сказки о героине.

Напомним, что осенью прошлого года творческая группа «КЫНДЫКАН» посетила эвенское стойбище вблизи метеостанции Восточная в Томпонском районе. Результатом стал сбор материалов, подготовка творческих проектов. Все работы и материалы, собранные в поездке, стали основными работами арт -фестиваля «КЫНДЫКАН».