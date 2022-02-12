В Якутии смягчили ограничительные противоковидные меры

С учётом предложения главного государственного санитарного врача региона на территории Якутии смягчены ограничительные меры против COVID-19. Соответствующий указ 11 февраля подписал глава республики Айсен НИКОЛАЕВ.

Согласно новому указу, требование о предъявлении QR-кодов вакцинированного или переболевшего при входе в торговые центры города Якутска отменяется.

Отменено требование о допуске на работу лиц при предъявлении отрицательного ПЦР или ИХА теста при выходе на работу из отпуска или иных дней отдыха, в том числе после пребывания за пределами республики.

Режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, банкетных залов и иных предприятий общественного питания в городе Якутске продлевается до 00:00 часов, как на всей территории республики. Ранее предприятия общественного питания в столице работали до 23:00 часов.

Указом изменены требования к условиям привлечения граждан на сезонные и вахтовые работы, а также работников из других регионов страны: работодатели могут привлекать таких работников при наличии вакцинации или ревакцинации, полученных не ранее 6 месяцев до даты направления к месту трудовой деятельности. Ранее достаточно было пройти полный курс иммунизации против COVID-19.

Кроме того, в соответствии с новым указом допуск на сезонные и вахтовые работы осуществляется при отрицательном результате теста на новую коронавирусную инфекцию, выполненного непосредственно перед заездом, и при отсутствии клинических проявлений заболевания.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Подробно с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 11 февраля 2022 года № 2300 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» можно ознакомиться здесь.

При дальнейшем улучшении эпидемиологической ситуации по коронавирусу республиканским оперштабом будут приняты дополнительные решения по снятию ограничительных мер.