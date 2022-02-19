В Якутии смягчили ковидные ограничения

В связи с продолжающимся улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу власти Якутии приняли решение о дальнейшем смягчении антиковидных ограничений. Соответствующий указ с учётом предложения Главного государственного санитарного врача республики сегодня, 19 февраля, подписал Ил Дархан Айсен Николаев @aisen_nikolaev. Об этом глава региона сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.

«Снимаем ограничительные меры поэтапно – по мере улучшения ситуации по заболеваемости. При дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки будем принимать новые решения по смягчению мер», – сказал Айсен Николаев.

Согласно указу, работодателям рекомендовано сократить количество работников, переведённых на дистанционную форму работы, с 50% до 30%.

Отменено требование о закрытии на дезинфекцию по понедельникам или вторникам предприятий торговли, торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых комплексов, ярмарок, рынков, расположенных на территории города Якутска. Дезинфекцию будут проводить ежедневно без закрытия объектов.

Также отменена норма о согласовании с Управлением Роспотребнадзора по РС(Я) проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Организаторы могут проводить спортивные мероприятия без зрителей без предварительного согласования.

C 21 февраля 2022 года вступает в силу приказ Минздрава России от 04.02.2022 N 58н, которым утверждена новая форма медицинского сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции или медицинских противопоказаниях к вакцинации и перенесённом заболевании с QR-кодом. Новая форма сертификата дополнена разделом о результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю COVID-19.

Теперь граждане, переболевшие бессимптомно или переболевшие в лёгкой форме и не обращавшиеся в медицинские организации, смогут однократно получить такой сертификат через Единый портал госуслуг при положительном результате теста на антитела со сроком действия 6 месяцев. Глава также сообщил, что с понедельника, 21 февраля 2022 года, возобновляют деятельность театры, дома культуры и иные учреждения культуры с заполняемостью зрительного зала до 50 процентов.