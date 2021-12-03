В Якутии смягчены ограничительные меры по коронавирусу

Такое решение принято на фоне снижения числа новых заразившихся. Соответствующие поправки внесены в указ о режиме повышенной готовности. Об этом 3 декабря на брифинге оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявил Глава Якутии Айсен Николаев.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в республике за последнее время улучшилась. Мы видим стабильное снижение количества заболевших, в первую очередь, в городе Якутске. Также снижается количество тяжёлых больных», – сказал Айсен Николаев.

Глава подчеркнул, что улучшение эпидемиологической ситуации является результатом совместной большой работы властей, общества и бизнеса по соблюдению ограничительных мер и проведению вакцинации от COVID-19. Ил Дархан особо отметил город Якутск, в котором первый компонент вакцины получили более 70% взрослого населения.

Глава рассказал об основных изменениях, внесённых в указ с учётом многочисленных обращений населения и предприятий, связанных с введением QR-кодов.

Согласно указу, вводится ряд изменений по работе предприятий общественного питания. В частности, с учётом внедрения системы допуска по QR-кодам предприятия общепита с площадью зала обслуживания более 100 квадратных метров, смогут работать с 06:00 до 23:00 часов с предельной численностью посетителей исходя из расчёта 1 человек на 2 кв.м, но не более 100 человек, и размещения за одним столом не более 10 человек. При этом сохраняется запрет на посещение данных заведений детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых.

Также новым указом по согласованию с Роспотребнадзором разрешено проведение официальных спортивных мероприятий и соревнований, включённых в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. «К сожалению, пока без зрителей и при соблюдении действующих требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории страны», – отметил он.

Заполняемость кинотеатров, театров, залов концертных организаций, домов культуры, культурно-досуговых организаций увеличивается – теперь залы могут быть заполнены на 70%, а не на 50%, как это было ранее. Пункт о необходимости предъявления QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или ПЦР-теста на входе в эти заведения сохранился без изменений. Также сохраняется запрет на проведение дискотек и иных танцевальных и интерактивных программ с участием посетителей.

Также с учётом внедрения допуска по QR-кодам в парикмахерских, спа-салонах, фитнес-клубах и тренажёрных залах разрешается работа без ранее действовавших ограничений.

Детские игровые центры пока не будут работать, решение по их открытию будет принято при улучшении эпидситуации по ОРВИ и гриппу.

Глава призвал якутян получать прививки от коронавируса для того, чтоб в максимально короткие сроки республика могла достичь коллективного иммунитета.

Подробно с указом Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» от 3 декабря 2021 года № 2176 можно здесь.

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