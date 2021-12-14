В Якутии смягчены ограничения

На фоне продолжающегося снижения числа новых заразившихся коронавирусом в Якутии смягчаются ограничительные меры: с сегодняшнего дня продлён режим работы заведений общественного питания и возобновлена деятельность детских игровых залов и аттракционов. По согласованию с Управлением Роспотребнадзора по РС(Я) соответствующий указ глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подписал сегодня, 14 декабря.

Согласно указу, режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, продлевается до 00:00 часов. Ранее заведения общепита работали до 23:00 часов.

Разрешена деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров и аттракционов при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. При этом допуск совершеннолетних граждан в детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, аттракционы, расположенные в помещениях, осуществляется при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего, медицинской справки с отрицательным ПЦР-тестом со сроком действия не более 72 часов.

Также дети до 18 лет могут посещать организации дополнительного образования, расположенные в организациях культуры, без сопровождения взрослых.

Напомним, на территории республики введена и продолжает действовать система допуска по QR-кодам вакцинированного или переболевшего, а также по медицинской справке о наличии медицинских противопоказаний с отрицательным ПЦР-тестом (72 часа) в места массового скопления людей.

Подробно с текстом Указа главы Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2021 года № 2204 «О внесении изменений в Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» можно ознакомиться здесь.