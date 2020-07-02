В Якутии смертей от Covid-19 стало больше
В Якутии за сутки выявлено 48 случаев коронавируса, 105 человек выздоровели, подтверждено 2 летальных исхода, сообщает республиканский оперштаб.
36 новых случаев коронавируса выявлено в Якутске, 3 в Мирнинском районе, по 2 заболевших в Алданском, Амгинском, Верхоянском и Чурапчинском улусах, 1 — в Вилюйском улусе. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. За весь период выявлено 4315 случаев коронавируса, из них 3392 (78,6%) — в городе Якутске.
105 человек полностью выздоровели от коронавируса: 88 человек в Якутске, 7 — в Мегино-Кангаласском улусе. 4 пациента выписано в Усть-Алданском улусе, 3 в Нерюнгринском районе, 2 в Верхнеколымском улусе и 1 Алданском районе. За весь период выздоровели 3674 человек.
Подтверждена смерть от коронавируса двоих пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.
За весь период в Якутии официально зарегистрировано 4315 случаев коронавируса, 3674 человек полностью выздоровели, 38 летальных исходов.
34 человека находятся в тяжелом состоянии.
За сутки лабораториями республики обработано 2542 теста на коронавирус.
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