В Якутии служебная собака Джуна помогла поймать угонщика

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился водитель такси. Заявитель сообщил о том, что рано утром пассажир угнал его автомашину. Водитель хотел вывести разбуянившегося пассажира, но тот успел пересесть на водительское кресло, заблокировал двери и уехал в неизвестном направлении.

В составе следственно-оперативной группы на место происшествия выехал инспектор-кинолог Центра кинологической службы МВД по Республике Саха (Якутия) старший лейтенант полиции Евгений Бурцев со служебно-розыскной собакой – немецкой овчаркой по кличке Джуна.

Прибывшие полицейские опросили заявителя, осмотрели место происшествия. Через некоторое время, похищенная машина была обнаружена неподалеку, а в пятнадцати метрах от него полицейские нашли выброшенные ключи от автомашины и сотовый телефон потерпевшего.

Четвероногий напарник полицейских сразу взял след и направился на поиски. Джуна привела полицейских к многоквартирному дому и обозначила 4 этаж, в одной из квартир которого стражи порядка обнаружили злоумышленника. Им оказался безработный 29-летний житель г.Якутска.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.