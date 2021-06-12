В Якутии случилась еще одна смертельная авария

12 июня в 4 часа утра в дежурную часть полиции Томпонского района поступило телефонное сообщение о том, что на втором километре автодороги РАД «Алдан» произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

По предварительным данным установлено, что 12 июня около 3 часов ночи водитель 1999 года рождения, управляя транспортным средством Тойота Королла Аксио, двигаясь по автодороге регионального значения «Алдан», не справился с управлением транспортного средства, в результате чего автомашина съехала в кювет с последующим опрокидыванием. В результате опрокидывания транспортного средства погибла женщина-пассажир 1990 года рождения. В момент ДТП находилась на заднем сидении слева. Еще два пассажира: девушка, находившаяся на переднем сидении, получила травму — перелом лопатки и мужчина 2001 года рождения, находился в момент ДТП на заднем сидении справа, получил травму — перелом позвоночника.

Все пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности в отличии от водителя, который в результате ДТП травм не получил.

Проведенное освидетельствование выявило у водителя – мужчины 1993 года рождения состояние алкогольного опьянения (0,741 мг/л), водительских прав не имеет. С его слов автомашина принадлежит его гражданской жене. Машину взял самовольно. Ранее уже привлекался за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения!

В случае если водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в котором погиб человек наказание аналогично наказанию за умышленное убийство – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.