В Якутии «случайно» попался 20-летний вымогатель

20-летний житель Мегино-Кангаласского района вымогал 10 000 рублей у своего ровесника. Несмотря на молодой возраст у подозреваемого «букет» судимостей по совершению грабежа и вымогательства.

Установлено, что подозреваемый, пользуясь своим физическим превосходством, под разными надуманными предлогами третировал своего земляка и вымогал деньги. Тот, в силу своего характера, уступил злоумышленнику и отдал ему 10 000 рублей за «невыполнение поручения». На эти деньги подозреваемый приобрел сотовый телефон.

Потерпевший не обращался в полицию, руководствуясь принципом «лишь бы отстал от меня». Однако, как уверены сотрудники уголовного розыска, подозреваемый не остановился бы на достигнутом, с каждым разом его «аппетиты» бы только возрастали.

Оперативники поставили точку в этой истории, узнав о вымогательстве в ходе оперативного сопровождения расследования другого уголовного дела.