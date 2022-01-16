16.01.2022
10:18
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Коронавирус

В Якутии случаев COVID-19 все больше

На 16.01.2022 г. выявлено 374 новых случая коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 275 случаев,
  • Мегино-Кангаласский район – 21 случай,
  • Алданский, Хангаласский районы по 18 случаев,
  • Сунтарский район – 13 случаев,
  • Нерюнгринский район – 8 случаев,
  • Мирнинский район – 7 случаев,
  • Верхоянский район – 6 случаев,
  • Олекминский, Таттинский районы по 2 случая,
  • Вилюйский, Кобяйский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 1 случаю.
    За сутки лабораториями республики проведено 3904 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 840 137 тестов.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией — это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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