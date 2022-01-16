В Якутии случаев COVID-19 все больше

На 16.01.2022 г. выявлено 374 новых случая коронавирусной инфекции: г. Якутск – 275 случаев,

Мегино-Кангаласский район – 21 случай,

Алданский, Хангаласский районы по 18 случаев,

Сунтарский район – 13 случаев,

Нерюнгринский район – 8 случаев,

Мирнинский район – 7 случаев,

Верхоянский район – 6 случаев,

Олекминский, Таттинский районы по 2 случая,

Вилюйский, Кобяйский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3904 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 840 137 тестов. Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией — это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх