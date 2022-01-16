16.01.2022
10:18
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Коронавирус
В Якутии случаев COVID-19 все больше
На 16.01.2022 г. выявлено 374 новых случая коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 275 случаев,
- Мегино-Кангаласский район – 21 случай,
- Алданский, Хангаласский районы по 18 случаев,
- Сунтарский район – 13 случаев,
- Нерюнгринский район – 8 случаев,
- Мирнинский район – 7 случаев,
- Верхоянский район – 6 случаев,
- Олекминский, Таттинский районы по 2 случая,
- Вилюйский, Кобяйский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3904 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 840 137 тестов.
Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией — это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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