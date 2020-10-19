В Якутии сложная ситуация по коронавирусу

Сегодня, 19 октября, заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в Якутии.

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

В Якутии за сутки зарегистрировано 132 новых случаев коронавируса.

Из них 85 в Якутске. 11 случаев в Алданском районе.

Мегино –Кангаласский, Хангаласский – по 4,

Верхневилюйский, Кобяйский – по 3,

Горный, Жиганский, Мирнинский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Оймяконский, Олекминский, Сунтарский – по 2,

Амгинский, Булунский, Вилюйский, Намский, Оленекский, Томпонский – по 1.

Проводится работа по выявлению контактных лиц и их изолированию.

Зарегистрирован один летальный случай.

Ольга Валерьевна еще раз призвала якутян беречь старшее поколение.

Ограничьте свои контакты с пожилыми родственниками.

За сутки лабораториями республики проведено 4 491 исследование на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 565 369 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 11520 случаев заболевания COVID-19, 120 случаев летального исхода.