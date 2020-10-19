В Якутии сложная ситуация по коронавирусу
Сегодня, 19 октября, заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в Якутии.
Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной.
В Якутии за сутки зарегистрировано 132 новых случаев коронавируса.
Из них 85 в Якутске. 11 случаев в Алданском районе.
Мегино –Кангаласский, Хангаласский – по 4,
Верхневилюйский, Кобяйский – по 3,
Горный, Жиганский, Мирнинский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Оймяконский, Олекминский, Сунтарский – по 2,
Амгинский, Булунский, Вилюйский, Намский, Оленекский, Томпонский – по 1.
Проводится работа по выявлению контактных лиц и их изолированию.
Зарегистрирован один летальный случай.
Ольга Валерьевна еще раз призвала якутян беречь старшее поколение.
Ограничьте свои контакты с пожилыми родственниками.
За сутки лабораториями республики проведено 4 491 исследование на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 565 369 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 11520 случаев заболевания COVID-19, 120 случаев летального исхода.
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