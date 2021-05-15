В Якутии сложная ситуация по коронавирусу сохраняется

На 15.05.2021 г. выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции:

— Якутск – 64;

— Мегино-Кангаласский район 18 случаев;

— Усть-Алданский район 6 случаев;

— Кобяйский 5 случаев;

— Намский, Чурапчинский районы по 3 случая;

— Амгинский, Верхоянский, Горный районы по 2 случая;

— Вилюйский, Оймяконский, Хангаласский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3 074 исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 080586 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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