15.05.2021
10:11
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Коронавирус

В Якутии сложная ситуация по коронавирусу сохраняется

На 15.05.2021 г. выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции:
— Якутск – 64;
— Мегино-Кангаласский район 18 случаев;
— Усть-Алданский район 6 случаев;
— Кобяйский 5 случаев;
— Намский, Чурапчинский районы по 3 случая;
— Амгинский, Верхоянский, Горный районы по 2 случая;
— Вилюйский, Оймяконский, Хангаласский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3 074 исследования на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 080586 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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