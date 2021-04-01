В Якутии слепили статую народного мэра Якутска

Самый знаменитый скульптор России (по версии известного журналиста Александра Невзорова) из небольшого якутского села не смог остаться в стороне от большой политики.

Вспыхнула новая звезда на политическом небосклоне Якутии и мастер понял, что время пришло.

Восхищенный всенародной поддержкой победившего кандидата на выборах мэра Якутска, на волне радости скульптор изготовил за три дня и три ночи статую победителя в натуральную величину.

Якутский скульптор пока хранит в тайне подробности статуи, но намекнул, что особую сложность доставило слепить боксерские перчатки. Также мастер обмолвился, что особое внимание уделил взгляду победившего кандидата.

Немногие, кто видел эту статую, говорят, что он превзошел свой предыдущий шедевр — петуха. Особо скульптору удалось поймать в чертах лица прирожденную интеллигентность политика.