В Якутии ситуация с лесными пожарами находится на особом контроле

Главный лесничий республики Алексей Агеев отметил, что на территории Якутии со 2 июля введен режим ЧС регионального значения

«Сложная обстановка сохраняется на территории Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Момского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Майского и Эвено-Бытантайского районов», – рассказал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Лесопожарная обстановка в Якутии на контроле заместителя руководителя “Рослесхоза” Александра Агафонова. Им приняты оперативные решения о передислокации сил и средств на пожары, которые могут нести потенциальную угрозу населенным пунктам и объектам экономики.

Агафонов прибыл утром специальным рейсом Ил-76 МЧС России.

“В якутском аэропорту утром прилетели 90 парашютистов-десантников пожарной службы ФГБУ «Авиалесоохрана» из Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. Ребята сразу же отправятся на тушение пожаров”, — рассказал Сахамин Афанасьев, заместитель Секретаря ЯРО Партии “Единая Россия”, министр экологии Якутии.

«Парашютисты-десантники оснащены всем необходимым для тушения лесных пожаров. Уверен, с их помощью мы сумеем стабилизировать сложившуюся ситуацию в Якутии», — отметил Александр Агафонов.

Также на этой неделе ожидается приезд 95 пожарных из Амурской и Читинской областей, сообщили в пресс-службе Минэкологии Якутии.

Ранее локализованы несколько очагов возгорания леса и тундровой зоны.

“Пожар в Национальном парке “Кыталык” локализован. Проводится контроль и тушение локальных очагов внутри периметра возгорания. Завтра проведем обход и примем решение о ликвидации. Угроза местам гнездования стерхов предотвращена”, — рассказал Сахамин Афанасьев, заместитель Секретаря ЯРО Партии “Единая Россия”, министр экологии Республики Саха (Якутия). Для организации тушения и контроля в Аллаиховский район были командированы директор заповедника и руководитель дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии Якутии. Ситуация находится на особом контроле Минприроды РФ.