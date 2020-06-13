В Якутии ситуация с коронавирусом сильно ухудшилась 13 июня

В Якутии за сутки выявлено 70 случаев коронавируса, 70 человек выздоровели.

60 новых случаев коронавируса выявлено в Якутске, по 3 — в Алданском и Намском районах, по 1 случаю в Амгинском, Верхневилюйском, Нюрбинском и Мирнинском районах. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.

70 человек полностью выздоровели от коронавируса, в том числе 52 человека в Якутске, 5 — в Намском, 4 — в Мегино-Кангаласском улусах, по 2 человека выписаны в Ленском, Олекминском и Хангаласском районах, по 1 — в Алданском, Нерюнгринском, Вилюйском районах. За весь период выздоровели 1731 человек.

За весь период в Якутии официально зарегистрирован 2968 случая коронавируса, 1731 человек полностью выздоровели, 20 летальных исходов.

20 человек находятся в тяжелом состоянии.

За сутки лабораториями республики обработано 4296 тестов на коронавирус.

13 июня в Якутии:

Случаев коронавируса — 2968 (+70)

Выздоровевших -1731 (+70)

Летальных исходов – 20 (+0)