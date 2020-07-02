В Якутии ситуация с коронавирусом остается напряженной

В Якутии, несмотря на то, что с сегодняшнего дня отменён ряд ограничительных мер, эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой, поэтому на территории республики по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности. Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции в республике зарегистрировано 4 315 случаев COVID-19. За минувшие сутки выявлено 48 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 36 в городе Якутске, 3 случая в Мирнинском районе, по 2 случая в Алданском, Амгинском, Чурапчинском, Верхоянском районах и 1 случай в Вилюйском улусе. За прошедшие сутки полностью выздоровело и выписалось из больниц 105 человек. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе брифинга сообщила вице-премьер правительства Якутии, заместитель руководителя Республиканского оперативного штаба Ольга БАЛАБКИНА.

Вице-премьер напомнила, что со 2 июля на территории ряда районов республики коэффициент распространения болезни позволил перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер. Но жители республики независимо от места проживания в обязательном порядке должны придерживаться всех санитарно-эпидемиологических мер: соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, беречь своё здоровье и здоровье своих родных и близких.

«При повышении температуры и возникновении недомоганий, связанных с симптомами острых респираторных заболеваний граждане по-прежнему обязаны известить медицинских работников. Для граждан старше 65 лет и лиц, страдающих от хронических заболеваний, которые относятся к определенной группе риска, режим полной самоизоляции сохраняется до 14 июля. Их режим пребывания на улице остается ограниченным, можно совершать небольшие прогулки, но не допускать никаких социальных контактов. Я призываю жителей республики беречь людей старшего возраста, обеспокоиться сохранением здоровья своих родителей, бабушек и дедушек», — отметила Ольга Балабкина.

Что касается режима работы государственных и муниципальных учреждений, их руководителям рекомендовано как можно больше сотрудников оставить на удалённой форме работы и создать условия для социального дистанцирования. Соответствующие рекомендации Минтруда будут определены, сообщила вице-премьер.

Деятельность торговых центров и мест общего пользования должна осуществляться с соблюдением всех санитарных норм и социального дистанцирования как со стороны владельцев торговых центров, так и со стороны посетителей.

Граждане, осуществляющие пассажирские перевозки, а также лица, пользующиеся услугами межулусных и межрайонных такси, обязательно должны придерживаться всех предписанных норм и правил Роспотребнадзора РФ, в том числе по социальному дистанцированию.