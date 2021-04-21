В Якутии ситуация с коронавирусом «нехорошая»

В Якутии на 21 апреля выявлено 74 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске — 49 случаев, Алданском районе — 7 случаев, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском районах — по 6 случаев, Чурапчинском районе — 3 случая, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1971 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 037 525 тестов.

По состоянию на 21.04.2021 в республику поступило всего 114 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Использовано 86 % от поступившей в республику вакцины.

Первую вакцинацию получили – 97 743 человека, в том числе 23 680 граждан старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 55 691 человек, в том числе 12 720 граждан старше 60 лет.