В Якутии ситуация по коронавирусу ухудшилась 20 июня

Сегодня 20 июня, глава Якутии на брифинге по коронавирусу сообщил, что ситуация напряженная.

84 новых случаев зафиксировано в Якутии. Из них: 70 в Якутске.

По 3 в Нерюнгри и Мирном.

По 2 в Намском и Таттинском улусах.

Всего в Якутии зарегистрировано 3570 случаев коронавируса.

В Якутске ситуация стабилизировалась (около 70 случаев в сутки), но болезнь широко распространилась по районам республики.

Обстановка на 19 июня:

За последние сутки количество новых заражений коронавирусной инфекцией в республике увеличилось на 97 человек. Об этом сообщила во время брифинга со СМИ вице-премьер республики Ольга Балабкина.

По состоянию на 19 июня в общем по республике имеется 3486 случаев заражения коронавируса. За сутки эта цифра увеличилась на 97 новых заражений инфекцией, из которых 68 случаев приходится на город Якутск. Также новые случаи зафиксированы в ряде районов республики — Намском — 8, Мегино-Кангаласском — 6, Нерюнгринском — 5, Хангаласском — 3, по два случая в Ленском, Алданского и Таттинском, и один случай в Усть-Алданском.