В Якутии ситуация по коронавирусу сильно ухудшилась

В Якутии за сутки выявлено 78 случаев коронавируса, 42 человека выздоровели.

За последние сутки 61 новый случай коронавируса выявлен в Якутске, 7 — в Мегино-Кангаласском районе, 6 — в Намском районе, 4 — в Мирнинском районе. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.

42 человека полностью выздоровели от коронавируса, в том числе 31 человек в Якутске, 5 — в Мегино-Кангаласском, по 3 — в Алданском и Намском районах. За весь период выздоровели 1247 человек.

За весь период в Якутии официально зарегистрирован 2531 случай коронавируса, 1247 человек полностью выздоровели, 14 летальных исходов.

16 человек находятся в тяжелом состоянии. 633 человека переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.

За сутки лабораториями республики обработано 3448 тестов на коронавирус. В обсерваторах находятся 689 человек.

7 июня в Якутии:

Случаев коронавируса — 2531

Выздоровевших -1247

Летальных исходов – 14